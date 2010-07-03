Движение ограничили на дублере Рублевского шоссе в Москве

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Движение транспорта на участке дублера Рублевского шоссе в столице круглосуточно ограничили из-за восстановления инженерных коммуникаций.

Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, ограничение будет действовать по 1 ноября от дома 89 до дома 83, корпус 5.

Изменения коснутся одной полосы с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений, передает Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что около 1,5 тысячи искусственных дорожных неровностей, или "лежачих полицейских", установят в Подмосковье до 15 ноября.