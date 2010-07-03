В трех округах Москвы изменилась схема движения

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Схема движения транспорта изменилась на нескольких улицах в трех округах. Это связано с инженерными работами и строительством развязки на МКАД, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
До 7 октября круглосуточно ограничено движение по одной полосе в районе дома 49, строения 2, на улице Сущевский Вал и на пересечении улиц Сущевский Вал и 1-й Ямской. Аналогичные ограничения действуют по 4 октября около дома 3/7 на 1-й Ямской улице.
До 25 сентября действуют частичные ограничения по одной полосе на улице Стасовой в районе домов 1–3 на Донской площади. С 25 сентября по 15 октября будет ограничено движение в районе дома 1, строения 10 на Донской площади.
С 15 по 30 октября движение частично ограничат по одной полосе на Донской улице в районе дома 15, строения 22, на улице Малой Калужской. В районе дома 15, строения 20 на Малой Калужской аналогичные ограничения будут действовать с 1 по 20 ноября.
До 25 сентября закрыт съезд с улицы Генерала Дорохова на внутреннюю сторону МКАД. С 5 сентября по 25 октября полностью перекрыт левоповоротный съезд с улицы Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАД.
Автомобилистам рекомендовали заранее учитывать изменения при выборе маршрута.
Ранее движение на улице Камова ограничили по 1 октября. Это связано с реконструкцией инженерных сетей. До конца ноября ограничили движение в районе Киевского шоссе в Солнцеве. Это связано со строительством новой развязки.
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