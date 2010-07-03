Движение в районе Киевского шоссе в Солнцеве ограничили до конца ноября

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение в районе Киевского шоссе в Солнцеве будет временно ограничено из-за строительства новой развязки. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу информационного центра транспортного комплекса Москвы.

"Ограничено движение на съезде с Киевского шоссе на улицу Родниковую в сторону Солнцева по одной полосе в каждом направлении, а также на съезде с улицы Родниковой в сторону метро "Саларьево", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что изменения в движении также коснутся участка Киевского шоссе в сторону центра. Все ограничения являются круглосуточными и будут действовать до 30 ноября нынешнего года.

Ранее движение было ограничено на Семеновской набережной. Изменения будут действовать до конца сентября.