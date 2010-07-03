Движение на Семеновской набережной ограничили до конца сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На двух участках Семеновской набережной, где ремонтируют инженерные сети, ограничили движение до 30 сентября.

Ограничение действует в районе дома 10, строения 14 по улице Большой Семеновской, а также на Семеновской набережной в районе дома 1, строения 1, рассказали в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Ранее сообщалось, что в нескольких округах Москвы изменится схема движения. До декабря из-за строительства инженерных коммуникаций ограничили проезд на участке Сельскохозяйственной улицы. В это же время будет затруднено движение по Проектируемому проезду № 1432.

На Авиамоторной улице в районе дома № 41 проезд ограничили до июня. А на дублере проспекта Андропова до 30 октября будет перекрыта одна полоса. До 15 октября ограничено движение в Востряковском проезде, на улицах Кубинка и Матросова. В ноябре станет недоступна одна полоса на Запорожской улице, а до 15 декабря будет сложно проехать по улице Малой Ордынке.

В Замоскворечье 11 сентября изменится схема движения на Большой Татарской улице, в Пятницком и Малом Татарском переулках. Ограничения там будут действовать до конца месяца.

