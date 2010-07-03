Движение на улице Авиамоторная будет ограничено на 10 месяцев

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Ограничения в движении по улице Авиамоторная будут введены сроком на 10 месяцев. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Ограничение движения с связи с сооружением пешеходного перехода будет действовать с 9 сентября 2019 года до 8 июня 2020 года на улице Авиамоторная", – отмечается в сообщении.

В ведомстве заявили, что ограничение будет действовать на двух полосах с сохранением их нынешнего количества. Планируется обустроить временные уширения и соорудить закрытые трамвайные пути.

Ранее автомобилистов предупредили об ограничениях в движении на дорогах столицы. Изменения связаны с празднованием Дня города.