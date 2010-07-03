Движение по Открытому шоссе ограничат на два месяца

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение на участке Открытого шоссе будет ограничено. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Движение по участку Открытого шоссе ограничат с 9 сентября по 10 ноября в связи с прокладкой инженерных сетей", – проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что изменения коснутся участка от Открытого шоссе до улицы Николая Химушина. Ограничения будут вводиться на одной полосе с обустройством временных уширений.

Ранее появились сообщения об ограничениях движения в районе Фили-Давыдково. Изменения будут действовать на пересечении улицы Кременчугская и Славянского бульвара.