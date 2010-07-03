Движение в центре Москвы ограничат из-за фестиваля "Наши в городе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Схему движения транспорта изменят в центре столицы из-за фестиваля "Наши в городе", говорится на портале мэра и правительства.

В субботу, 6 сентября, с 21:00 до 23:00 будет ограничено движение на улице Маши Порываевой (на участке от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы) и на проспекте Академика Сахарова (на участке от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой). Автомобилистам запретят ездить по крайней правой полосе в каждом направлении. С 23:00 до 06:00 эти участки перекроют полностью.

В этот же день с 23:00 и до 06:00 9 сентября закроют участки Местного проезда, Докучаева переулка и улицу Архитектора Рогачева.



Фестиваль "Наши в городе" откроется 7 сентября в 11:50. В этот день будут выступать разные отечественные рок-группы и исполнители: "Альянс", "Мураками", "Ундервуд", "7Б", "Горшенев", Zdob si Zdub, "Секрет", "Нейромонах Феофан", "Ва-Банкъ", Найк Борзов, Вадим Самойлов.

Во второй день праздника, 8 сентября, выступят "Несчастный случай", Валерий Сюткин, "СерьГа", Trubetskoy, Сергей Бобунец, Ольга Кормухина, Алексей Белов, "НАИВ", "Слот", "Ария", "Пилот", Гарик Сукачев.

6 и 7 сентября Москва отметит День города. Главной площадкой станет Тверская улица – на выходные она станет пешеходной. Открытие праздника пройдет на ВДНХ, в этом году торжество посвящено 80-летию выставочного комплекса.

Все выходные гостей ожидают театрализованные представления, выступления артистов, спортивные шоу программы, мастер-классы для детей и взрослых. Специальная программа будет и на ВДНХ, она превратится в город детей. Там установят площадки, игровые городки, а также проведут увлекательные экскурсии. В день рождения Москвы площадки будут работать не только в центре, но и в каждом округе.

