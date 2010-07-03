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17:29

На проспекте Академика Сахарова в День города пройдет фестиваль "Наши в городе"

город культура общество День города

17:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва 7 и 8 сентября отметит свой 872-й день рождения. На проспекте Академика Сахарова будет проходить большой праздничный фестиваль "Наши в городе", выступят артисты российской эстрады.

Программа концерта опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Фестиваль откроется 7 сентября в 11:50. В этот день будут выступать разные отечественные рок-группы и исполнители: "Альянс", "Мураками", "Ундервуд", "7Б", "Горшенев", Zdob si Zdub, "Секрет", "Нейромонах Феофан", "Ва-Банкъ", Найк Борзов, Вадим Самойлов.

Во второй день праздника, 8 сентября, выступят "Несчастный случай", Валерий Сюткин, "СерьГа", Trubetskoy, Сергей Бобунец, Ольга Кормухина, Алексей Белов, "НАИВ", "Слот", "Ария", "Пилот", Гарик Сукачев.

Программу Дня города в этот раз посвятят юбилею ВДНХ. Для горожан в каждом округе Москвы подготовили более 250 праздничных программ.

Площадки фестиваля "Цветочный джем" находятся по всему городу. В культурных центрах, парках и библиотеках организуют праздничные мероприятия. В субботу вечером на 33 площадках столицы будет фейерверк.

Семейный праздник "День города в "Лужниках" пройдет 7 сентября на 60 площадках.

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Сюжет: День города – 2019

город культура общество День города

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