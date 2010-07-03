Семейный праздник "День города в "Лужниках" пройдет на 60 площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семейный праздник "День города в "Лужниках" пройдет 7 сентября на 60 площадках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу оргкомитета праздника Илью Черных.

Черных рассказал, что на основных площадках гости смогут увидеть финал Кубка мира по стрельбе из лука, выступления сборной России по фигурному катанию, финал Спартакиады трудящихся Москвы и большой турнир по мини-футболу. Помимо этого, в этом году будет установлена спортивная площадка для игры в футбол два на два, на него уже зарегистрировалось свыше 500 команд.

Возле Большой спортивной арены пройдут стритбол, воркаут, трикинг. На стадионе "Лужники" сыграют игроки Футбольной национальной лиги между командами "Чертаново" (Москва) и "Нефтехимик" (Нижнекамск). Кроме того, отдельное внимание будет уделено детским площадкам, на которых дети смогут как позаниматься спортом, так и поучаствовать в различных мастер-классах.

Также в рамках празднования Дня города 7 сентября в "Лужниках" пройдет спортивно-развлекательное мероприятие Moscow Fitness Fest. Площадка будет работать с 10 утра до 7 вечера. Посетителям предложат тренировочную программу. Будет организована детская анимация, а также соревнования по подтягиванию и армжимреслингу. Самые активные посетители получат призы.

Авторские тренировки и лекции проведут звезды фитнес-индустрии – например, трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшаньки и чемпионка России, вице-чемпионка Olympia Amateur Spain в категории "фитнес-бикини" Екатерина Лаптева.

День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. В эти дни пройдут концерты, ярмарки, театральные постановки, мастер-классы, соревнования и fashion-показы. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ. В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют.

Праздничные фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.

