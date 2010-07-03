Движение на улице Камова ограничили по 1 октября

20:52
20:52
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице на улице Камова ограничили движение транспорта по 1 октября из-за реконструкции инженерных сетей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
Как уточняется, ограничения вводят на участке улицы Камова – от дома 2 до Проектируемого проезда № 5049. Там ограничения будут действовать с 19 по 29 сентября.
С 29 сентября по 1 октября ограничения будут действовать на улице Камова в районе дома 2.
В информационном центре транспортного комплексе столицы пояснили, что ограничения движения транспорта введены на одной полосе с обустройством временных уширений.
До конца ноября ограничили движение в районе Киевского шоссе в Солнцеве. Это связано со строительством новой развязки.
Ранее сообщалось, что в нескольких округах Москвы изменится схема движения. До декабря из-за строительства инженерных коммуникаций ограничили проезд на участке Сельскохозяйственной улицы. В это же время будет затруднено движение по Проектируемому проезду № 1432.
На Авиамоторной улице в районе дома № 41 проезд ограничили до июня. А на дублере проспекта Андропова до 30 октября будет перекрыта одна полоса. До 15 октября ограничено движение в Востряковском проезде, на улицах Кубинка и Матросова. В ноябре станет недоступна одна полоса на Запорожской улице, а до 15 декабря будет сложно проехать по улице Малой Ордынке.
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