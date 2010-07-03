Движение ограничат на западе Москвы по 20 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на западе Москвы будет ограничено с 1 октября по 20 декабря.

Как сообщили Агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплекса столицы, ограничение введут по одной полосе на улице 1-я Рейсовая и улице Большая Внуковская.

Уточняется, что движение перекроют из-за строительства инженерных сетей. Ранее сообщалось, что проезд ограничат на проспекте Академика Сахарова и Рублевском шоссе.