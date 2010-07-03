Движение временно ограничат на проспекте Академика Сахарова и Рублевском шоссе

11:01
11:01
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Проезд временно ограничат на проспекте Академика Сахарова и Рублевском шоссе. Об этом автомобилистов предупредили на Едином транспортном портале столицы.
В частности, с 06:00 до 08:00 в воскресенье, 29 сентября, на проспекте Академика Сахарова будут действовать ограничения по двум крайним полосам в районе дома № 9. В этот же день с 08:00 до 19:00 полностью перекроют улицу Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка. Для проезда будет недоступен и участок проспекта Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.
Фото: "Московский транспорт"
Водителям также напомнили, что до 22 октября из-за работ по восстановлению инженерных коммуникаций на дублере Рублевского шоссе круглосуточно ограничен проезд по одной полосе – от дома № 89 до дома № 83, корпуса 5. Кроме того, с 1 октября по 1 ноября ограничения введут на дублере Рублевского шоссе в районе дома № 83, корпуса 5.
Фото: "Московский транспорт"
Ранее сообщалось, что в трех округах Москвы изменилась схема движения в связи с проведением инженерных работ и строительством транспортной развязки на МКАД. В частности, до 7 октября круглосуточно ограничено движение по одной полосе в районе дома 49, строения 2, на улице Сущевский Вал. А с 15 по 30 октября движение частично ограничат по одной полосе на Донской улице.
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