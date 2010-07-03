Минтранс определил требования к фотографиям во время техосмотра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство транспорта РФ подготовило проект приказа о требованиях к фотографиям во время прохождения техосмотра. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Приказ ведомства определяет детали процедуры, которая предусмотрена новым законом "О техосмотре транспортных средств", который вступит в силу в 2020 году. По новым правилам сотрудники диагностического центра обязаны сделать три фотографии.

У каждого кадра своя специфика. Первый должен быть сделан со стороны багажника, чтобы можно было определить марку, модель, цвет и номер машины. Второй – непосредственно во время ТО (фото идентификационного номера машины), а третий – со стороны капота по завершении работ.

В документе также прописаны конкретные технические параметры, а именно – снимки должны быть с датой, временем и координатами конкретного места фотографирования. Корректировка снимков должна быть программно ограничена. Допустимый размер фото – 512 килобайт, разрешение – не менее 300 dpi.

Ранее Минэкономики предложило правительству дать МВД полномочия по выработке государственной политики в сфере технического осмотра. В данном случае подразумевается, что сотрудники МВД смогут внепланово проверять операторов, а также примут участие в разработке подзаконных актов.

