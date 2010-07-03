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Общество

17:30

Автодилеры попросили Путина не повышать утильсбор

экономика власть авто общество

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" обратилась к Владимиру Путину с просьбой не повышать ставки утилизационного сбора. Об этом сообщается на сайте РОАД.

Вопрос об увеличении утильсбора сейчас обсуждают в правительстве. По мнению автодилеров, в случае нового повышения ставок для многих россиян покупка автомобиля станет недоступной. Падение спроса неминуемо отразится на авторынке и его участниках, пояснили в РОАД, добавив, что это сократит налоговые отчисления.

Кроме того, рост ставок утильсбора может привести к уходу с российского рынка инновационных и современных транспортных средств, предупредили эксперты. В частности, по данным РОАД, автодилерам придется отказаться от импорта целого ряда моделей, причем таких, которые нельзя заменить отечественными по объективным причинам.

В организации подчеркнули, что готовы к диалогу с уполномоченными ведомствами и уже направили письма против увеличения утильсбора в кабмин и Ассоциацию Европейского Бизнеса.

Ранее "Российские автомобильные дилеры" предложили ввести в стране обязательную сертификацию автосервисов. Как пояснили в организации, на данный момент почти 80% сервисного рынка страны находится в нерегулируемой зоне.

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