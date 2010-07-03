Минэкономики предложило усилить контроль над техосмотром

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Минэкономики предложило правительству дать МВД полномочия по выработке государственной политики в сфере технического осмотра. В частности, речь идет о внеплановых проверках операторов и разработке подзаконных актов, которые связаны с новой редакцией закона о ТО, пишет "Коммерсант".

Как отмечают в МВД, дополнительные полномочия будут значить, что контроль за техосмотром и операторами вернется к полиции и ГИБДД впервые с 2011 года.

По данным издания, к этой идее относятся скептически в МВД. Дело в том, что под новые полномочия нужно будет расширять штат, а специалистов и сейчас не хватает.

С 2012 года более 163,5 тысячи льготников прошли техосмотр автомобилей бесплатно. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Такую услугу сейчас предоставляют 30 компаний-операторов, которые заключили соглашение с правительством Москвы. Расходы компаний на техосмотр автомобилей субсидирует столичное правительство. За работу в апреле-июне 2019 года компании получат более 5 миллионов рублей субсидий из бюджета города.

Ранее ассоциация "Российские автомобильные дилеры" предложила ввести систему сертификации автосервисов, в которой будут учитываться квалификация сотрудников и степень технической оснащенности. Предложение объяснили тем, что сегодня почти 80% российского сервисного рынка находится в нерегулируемой зоне, а официальными учреждениями и независимыми СТО пользуется небольшая часть населения.

