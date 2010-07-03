Более 163 тысяч льготников прошли ТО бесплатно с 2012 года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 2012 года более 163,5 тысячи льготников прошли техосмотр автомобилей бесплатно. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает Агентство "Москва".
Он отметил, что такую услугу сейчас предоставляют 30 компаний-операторов, которые заключили соглашение с правительством Москвы.
"Более 163,5 тысячи льготников прошли техосмотр автомобилей бесплатно с 2012 года. Сейчас такую услугу предоставляют 30 компаний-операторов по соглашению с правительством Москвы. На льготы могут рассчитывать зарегистрированные в Москве мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет, инвалиды, Герои Советского Союза и Российской Федерации и кавалеры ордена Славы. Кроме того, бесплатный техосмотр предоставляется общественным организациям инвалидов, зарегистрированным в Москве и имеющим транспортные средства", – сказал Ликсутов.
Список адресов, где предоставляются бесплатные услуги, опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Расходы компаний на техосмотр автомобилей субсидирует столичное правительство. За работу в апреле-июне 2019 года компании получат более 5 миллионов рублей субсидий из бюджета города.
Ранее ассоциация "Российские автомобильные дилеры" предложила ввести систему сертификации автосервисов, в которой будет учитываться квалификация сотрудников и степень технической оснащенности. Предложение объяснили тем, что сегодня почти 80% российского сервисного рынка находится в нерегулируемой зоне, а официальными учреждениями и независимыми СТО пользуется небольшая часть населения.
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