Сможет ли обезопасить пассажиров новый закон о такси

В Госдуму внесли законопроект, регламентирующий работу легкового такси и вводящий ответственность за перевозку для агрегаторов. Одним из главных нововведений станет "солидарная ответственность" агрегатора за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира в случае аварии. Рассказываем, что еще изменяет новый законопроект о такси и поможет ли это улучшить безопасность перевозок.

Фото: Агентство "Москва"

Агрегаторы в ответе

18 декабря группа сенаторов и депутатов во главе с заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, регламентирующий работу такси и агрегаторов.

Согласно документу, главным условием работы агрегаторов должно стать введение "солидарной ответственности" за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира в случае аварии. Причем максимальный размер возмещения ограничивается двумя миллионами рублей.

"Возмещение службой заказа легкового такси ущерба может осуществляться с использованием механизма добровольного страхования рисков своей ответственности или добровольного страхования рисков причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров", – говорится в законопроекте.

Помимо этого, новый закон позволит работать в такси также самозанятым гражданам. Кроме того, всем водителям придется пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети в субъекте страны, в которой он будет работать. Проходить предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водители смогут дистанционно с помощью телемедицины. А таксисты с иностранными правами или имеющие неснятую или непогашенную судимость по тяжким статьям больше не смогут перевозить пассажиров. В документе говорится:



Не допускать управление легковым такси на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.



Также в каждом регионе смогут устанавливать максимальное количество легковых такси, однако это число не сможет быть меньше 30 авто на каждую тысячу жителей региона. Если количество поданных заявлений на выдачу разрешений превысит установленную планку, то разрешения будут разыгрывать на аукционе.

Один из соавторов законопроекта, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов пояснил Москве 24, что новый документ "учитывает современный уровень развития сферы такси".

"Новый законопроект в отличие от предыдущего, более года находившегося на рассмотрении Госдумы, учитывает, в частности, высокую степень проникновения IT-технологий и агрегаторов", – говорит депутат.





Александр Старовойтов депутат Госдумы Отдельно отмечу, что в законопроекте учли предложение о введении ограничения на число выдаваемых разрешений на деятельность такси – не менее 30 на тысячу жителей населенного пункта. Эта мера необходима для того, чтобы добиться баланса спроса и предложения на рынке такси.

Фото: Агентство "Москва"

Еще один соавтор документа, депутат Госдумы Александр Васильев добавил, что законопроектом предлагается также создать единые правила ведения регионами реестров разрешений такси.

"К реестрам обязана будет подключиться каждая служба и проверять по ним факт наличия действительного разрешения у водителя. Реестры станут машиночитаемыми. Также законопроект закладывает основу для появления цифрового профиля таксиста. В перспективе цифровой профиль даст перевозчикам возможность в каждый момент времени "видеть", имеет ли конкретный водитель право на управление автомобилем и на перевозки такси. Если нет, то такого водителя можно немедленно убирать с линии", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Законопроект, устанавливающий требования для легковых такси, 13 декабря 2018 года был принят Госдумой в первом чтении. Инициатива предполагала обязательное нанесение "шашечек" на кузов. Авторы документа также предложили обязать перевозчиков размещать опознавательный оранжевый фонарь на крыше, использовать таксометр и регистрировать машины на территории РФ. В законопроекте также было прописано, что использовать в качестве такси следует только транспортные средства, которые допущены к участию в дорожном движении. Кроме того, юрлицам и ИП нужно обеспечивать техобслуживание, проводить ремонт и предрейсовый контроль технического состояния такси и отправлять водителей на медосмотры. Возить пассажиров, согласно документу, могут лишь те, чей водительский стаж не менее трех лет. Перевозка легковым такси должна осуществляться на основании публичного договора фрахтования. Помимо прочего, законопроект предусматривает, что юрлица и ИП могут использовать в качестве легкового автомобиля конкретное ТС только после получения соответствующего разрешения. Причем это право не может быть передано третьим лицам. Однако подготовка поправок ко второму чтению затянулась. Также с 1 июня 2017 года в России вступил в силу закон, запрещающий водителям такси работать с иностранными водительскими удостоверениями. Всем, кто хочет продолжить работу, нужно заново сдавать на права (теоретический и практический экзамены). С национальными правами ездить имеют право только иностранные водители из четырех стран – Белоруссии, Киргизии, Армении и Казахстана.



Станет ли такси безопаснее?

По мнению председателя Союза пассажиров России Кирилла Янкова, агрегаторы такси должны нести более серьезную ответственность перед пассажирами, чем сейчас. Такое нововведение позволит решить множество споров между пассажиром и службой заказа такси.

"При это главную ответственность все-таки должен нести перевозчик, а агрегатор – субсидиарную ответственность в том случае, если перевозчик не может выплатить эту компенсацию или не застраховал пассажира на случаи ДТП", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России Есть судебные решения, которые возлагают ответственность на агрегатора при решении споров, но закон пока на них никакой ответственности не возлагает, это неправильно.

Однако требование об обязательной аттестации на знание улично-дорожной сети эксперт считает уже неактуальным.

"Сейчас водители обычно пользуются навигаторами. Мало кто может знать на память, например, улично-дорожную сеть Москвы, которая к тому же каждый год расширяется и меняется", – добавил Янков.

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер



По данным столичного управления ГИБДД, ДТП с участием автомобилей такси в Москве чаще всего происходят по вторникам, понедельникам и воскресеньям. На вторник приходится 15,2 процента аварий, в понедельник такси сталкиваются в 14,8 процента случаев, в воскресенье – 14,5 процента. В основном аварии случаются в период с полудня до девяти часов вечера (42 процента) и с полночи до семи часов утра (24 процента). К самым распространенным причинам аварии относятся неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, нарушения правил перестроения и сигнала светофора, а также проезд пешеходных переходов.

Председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко считает, что в документе должно быть четко прописано, в каком случае возникает ответственность агрегатора перед пассажиром.

"Если агрегатор нарушил определенный свод правил, то он несет материальную ответственность, если не нарушал, то нет. Этот вопрос также может быть решен через страхование, если это таким образом будет сделано и будут предусмотрены механизмы реализации, то это однозначно хорошо", – пояснил собеседник Москвы 24.

При этом эксперт не согласен с требованием об ограничении по выдаче разрешений водителям такси.





Богдан Коношенко председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Если ввести ограничения, то возможно большая часть разрешений может оказаться в руках очень узкой группы лиц, близкой к агрегаторам, и вряд ли это требование сможет пройти антикоррупционную экспертизу.

"Если посчитать, то получается, что более 300 тысяч разрешений может быть выдано в Москве. Вроде бы ограничение вводится, но по факту даже сейчас столько разрешений нет, но уже наблюдается переизбыток. По этому поводу есть разные точки зрения, есть много вопросов, однако подавляющее большинство перевозчиков против", – добавил Коношенко.