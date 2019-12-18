В Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности пассажиров такси

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Группа депутатов во главе с заместителем председателя Совфеда Андреем Турчаком внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении безопасности пассажиров такси. Об этом сообщает RT.

По мнению законодателей, отрасль таксомоторных перевозок уже давно нуждается в регулировании. Авторы документа предлагают закрепить в законодательстве понятие "агрегатор", поскольку ими контролируется более половины рынка в России.

"Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки", – отметили в Госдуме.

Депутаты добавили, что агрегаторы должны нести ответственность за вред, причиненный здоровью пассажира в случае аварии или других нарушений. Пассажиры получат право требовать денежную компенсацию до двух миллионов рублей "как от самого перевозчика, так и от службы заказа такси".

Законопроект предусматривает финансовую ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам без наличия у них разрешения на осуществление такой деятельности. В документе также прописываются требования к водителям, например наличие водительских удостоверений российского образца.

Ранее в России предложили оборудовать все автомобили такси системой ГЛОНАСС. Это позволит контролировать режимы труда и отдыха водителя. Поправки уже внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах.

