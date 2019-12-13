Женщину избили в такси в Москве из-за вмешательства в семейную ссору

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве женщина получила побои во время поездки на такси. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД России.

Накануне 50-летняя пассажирка ехала вместе с подругой и ее мужем в такси. В какой-то момент супруги стали горячо спорить, началась драка. Женщина вступилась за знакомую, в результате чего оказалась покалеченной сама.

Пострадавшая обратилась к медикам за помощью. Врачи диагностировали у нее ушибы и кровоподтеки лица, после чего госпитализировали.

По данному факту правоохранители проводят проверку. Известно, что писать заявление женщина отказалась.

Ранее сообщалось, что таксист избил и ограбил пассажирку в центре Москвы. Инцидент произошел в Пресненском районе.