Таксист избил и ограбил пассажирку в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Таксист избил и ограбил пассажирку в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

По данным полиции, инцидент произошел накануне. Пострадавшая рассказала, что во время поездки в такси водитель машины ударил ее по голове, отобрал около 100 тысяч рублей, после чего выгнал из машины и скрылся с места происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка и устанавливается причиненный ущерб.

Ранее полицейские задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте крупной партии наркотиков. Известно, что подозреваемый работал в такси. Одновременно с этим он занимался распространением наркотиков. По данным следствия, злоумышленник делал закладки сразу в нескольких городах России.

