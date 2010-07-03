Двое мужчин обстреляли таксиста на юго-западе Москвы

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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в нападении на водителя такси в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления национальной гвардии.

"Информация о происшествии и приметы нападавших были переданы экипажам вневедомственной охраны. Благодаря оперативным действиям росгвардейцев подозреваемые были задержаны", – заявили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 6 декабря на юго-западе Москвы. Пассажиры такси несколько раз ударили водителя, разбили лобовое стекло его машины, а также несколько раз выстрелили из пистолета. После происшествия злоумышленники скрылись.

Оперативники по горячим следам задержали двух мужчин – 61-летнего жителя Уфы и 39-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. У одного из подозреваемых изъяли предмет, конструктивно похожий на пистолет. Его передали на экспертизу сотрудникам МВД.

В пятницу, 6 декабря, сотрудники полиции также задержали мужчину, подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков. Злоумышленника остановили для проверки документов на улице Хамовнический Вал. При досмотре у него обнаружили наркотики.

