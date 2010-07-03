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Москва 24

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Происшествия

03:36

Подозреваемый в сбыте крупной партии наркотиков задержан в центре Москвы

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

"Сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования на улице Хамовнический Вал, для проверки документов остановили подозрительного гражданина, который при виде полицейских резко изменил направление движения", – рассказали в полиции.

В ведомстве сообщили, что при личном досмотре у 37-летнего жителя Московской области полицейские нашли 66 пакетиков с веществом неизвестного происхождения общей массой более 240 грамм. Находка была изъята и отправлена в лабораторию для исследования.

"Согласно результатам исследования части изъятого, вещество является наркотическим средством - кокаином. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта путем "закладок", – отметили в МВД.

Добавляется, что следствием ОМВД России по району Хамовники открыты уголовные дела по статье 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", а также по статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Подозреваемый был арестован.

Ранее таксист попытался сбыть свыше 1 кг героина в Подмосковье. Известно, что полицейские провели задержание подозреваемого.

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