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Происшествия

16:56

Суд арестовал напавшего с ножом на полицейского в Мытищах

суды происшествия

Суд арестовал напавшего с ножом на полицейского в Мытищах

Суд заключил под стражу Михаила Кузьмина за нападение с ножом на полицейского в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в ведомстве.

На допросе свою вину Кузьмин не признал. Ему предъявлено обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

По данным следствия, 3 декабря сотрудники ГИБДД во время патрулирования остановили пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. В момент составления административного протокола мужчина кухонным ножом ударил в шею полицейского.

Нападавший пытался скрыться, но был задержан. Пострадавшему сотруднику полиции оказали медицинскую помощь на месте, его жизни ничего не угрожает.

Ранее на станции метро "Савеловская" неизвестный ранил ножом сотрудника полиции, пытавшегося остановить конфликт между двумя пьяными мужчинами.

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