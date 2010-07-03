В Москве задержали подозреваемого в убийстве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на Северном бульваре, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
По версии следствия, подозреваемый острым предметом нанес ранения двум мужчинам, в результате которых один из мужчин скончался, второй госпитализирован.
Ранее неизвестный ранил ножом сотрудника полиции на станции метро "Савеловская". Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Инцидент произошел 19 ноября. Во время обхода полицейские заметили стычку между двумя нетрезвыми мужчинами и попытались их разнять.