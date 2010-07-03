Мужчина попал в больницу с отравлением после ночи с двумя женщинами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Постоялец столичного отеля попал в реанимацию с отравлением после ночи с двумя женщинами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, в столичную больницу поступил 34-летний мужчина из гостиницы на Новинском бульваре. Врачи диагностировали у него отравление таблетками. Сейчас он находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких.

Источник добавил, что на момент прибытия полиции в номере также находились две неизвестные женщины, личности которых сейчас устанавливаются. В ходе осмотра помещения были найдены упаковка антидепрессанта и упаковка со спрессованным веществом. Находки отправили на экспертизу.

Ранее пятеро человек отравились после распития неизвестной жидкости в Одинцове. Следственный комитет РФ по Московской области проводит проверку по факту случившегося.

