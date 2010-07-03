Пьяная девушка в столице ударила полицейского и разбила стекло автомобиля МВД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы девушка напала на полицейского и разбила стекло автомобиля МВД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Как сообщается, вечером 27 ноября в ОВД "Мещанский" нетрезвая девушка, задержанная за мелкое хулиганство, ударила в область правого уха сотрудника полиции.

"После этого при доставлении на медицинское освидетельствование на улицу Гаврикова, дом 7 задержанная из хулиганских побуждений разбила стекло двери служебного автомобиля Ford Focus", – говорится в сообщении.

В результате нападения девушки старшина полиции обратился за помощью в медучреждение. В пресс-службе добавили, что материалы направили в следственные органы для принятия процессуального решения.

В конце октября сообщалось, что подросток избил полицейского, приехавшего в квартиру на севере Москвы по заявлению о хулиганстве. Инцидент произошел в доме 11 по улице Синявинская. Хулигана задержали и доставили в отдел полиции. После происшествия сотрудник полиции обратился в медицинское учреждение.

