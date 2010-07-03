Трое мужчин смертельно отравились неизвестной жидкостью в Одинцове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пятеро человек отравились после распития неизвестной жидкости в Одинцове, сообщает Агентство "Москва". Трое из них умерли, еще двое находятся в реанимации.

Следственный комитет РФ по Московской области проводит проверку по факту случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в общежитии деревни Часцы обнаружили тела мужчин 1964 и 1963 годов рождения. Кроме того, из в больницу доставили с отравлением троих мужчин 1960, 1983 и 1993 годов рождения. Один из них скончался при оказании медицинской помощи.

По предварительным данным следствия, накануне один из мужчин нашел на мусорной свалке пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью, содержимое которой все пятеро употребили.

Устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти людей. Содержимое бутылки направят на химическую экспертизу.

11 ноября в квартире в центре Москвы обнаружили тело 46-летнего жителя столицы с бутылкой водки в руке. Труп лежал на полу в жилой комнате. Видимых телесных повреждений на теле не было.

Стало известно, что мужчина умер в результате отравления суррогатным алкоголем. Тело было доставлено в морг для дальнейшего исследования. По факту произошедшего следователи инициировали проверку. На момент обнаружения мужчина был мертв около четырех дней.