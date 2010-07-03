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Москва 24

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Происшествия

01:17

Рабочие напали на женщину после замечания о шуме в центре Москвы

происшествия криминал город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция проводит проверку по факту нападения рабочих на женщину в Хамовниках. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В ведомстве сообщили, что в ОВД "Хамовники" обратилась с заявлением женщина 1956 года рождения. Она заявила, что 20 ноября нынешнего года находилась в гостях у своего родственника в квартире на улице Хамовнический Вал.

"В этой квартире проживают рабочие, которые занимаются заменой вентиляции в домах. Ночью рабочие распивали спиртное, шумно себя вели. Заявительница сделала им замечание. Двое рабочих сначала стали выражаться в ее адрес нецензурной бранью, затем один из них ударил женщину кулаком в плечо и отобрал мобильный телефон, после чего рабочие ушли на улицу", - проинформировали в пресс-службе.

По факту происшествия полицейские проводят проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сотрудники полиции поймали подозреваемого в серии краж. Общий ущерб от преступлений составил более миллиона рублей.

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