Бизнесмена избили в столовой на улице Правды с требованием денег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция проверяет информацию о нападении на мужчину на севере столицы, сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы о вымогательстве вечером 26 ноября заявил генеральный директор организации. По словам мужчины 1977 года рождения, на него напали в столовой на улице Правды.

Оперативники выяснили, что трое неизвестных нанесли бизнесмену удары руками и ногами по голове и телу. Угрожая похожим на пистолет предметом, они потребовали передать им два миллиона рублей, а затем скрылись.

Пострадавший получил ушибы грудной клетки и бедра. Ему потребовалась помощь медиков.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на пожилого мужчину на западе столицы. Злоумышленник избил супругов и, угрожая им ножом, потребовал вернуть несуществующий долг в 50 тысяч рублей. Затем он украл ключи от машины Mitsubishi Lancer и скрылся.

