Двое неизвестных избили бизнесмена и похитили у него 100 тысяч долларов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предпринимателя избили и ограбили случайные собутыльники в гостиничном номере в столице, сообщает Агентство "Москва".

Разбойное нападение совершили в ночь на субботу, 16 ноября, в гостинице на Новоданиловской набережной. Полицейские установили, что двое неизвестных выпивали с постояльцем отеля – 39-летним гендиректором компании. Затем они избили его, связали ему руки, похитили сотовый телефон и находившиеся в вентиляционном коробе деньги на сумму в 100 тысяч долларов.

Как выяснилось, похищенные деньги были личными сбережения потерпевшего и предназначались для приобретения недвижимости в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Ранее в Москве четверо неизвестных в масках отобрали у мужчины рюкзак, в котором находилось более миллиона рублей. Инцидент произошел 30 октября. Злоумышленники подъехали к АЗС, выстрелили в воздух из травматического пистолета, разбили стекла машины пострадавшего и избили его. Забрав рюкзак с деньгами, они скрылись с места происшествия.

