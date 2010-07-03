Мужчину задержали по подозрению в нападении на пенсионера на западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на пожилого мужчину на западе столицы. Инцидент произошел на улице Наташи Ковшовой, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как отмечается, в полицию обратилась женщина 1950 года рождения.

"Женщина заявила, что в квартире по месту жительства неизвестный мужчина распивал спиртное с ее мужем-пенсионером 1948 года рождения", – сообщили в столичном главке.

По сообщению пресс-службы, после этого злоумышленник избил супругов и, угрожая им ножом, потребовал вернуть несуществующий долг в 50 тысяч рублей. Затем он украл ключи от машины Mitsubishi Lancer и скрылся.

Подозреваемого задержали утром 4 ноября на улице Большой Очаковской. Это мужчина 1993 года рождения, работающий продавцом-кассиром, говорится в сообщении. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о разбое.

В конце октября неизвестные в ходе разбойного нападения возле автосалона на юге Москвы отняли у мужчины 10 миллионов рублей. Инцидент произошел на 29 километре МКАД. Как сообщалось, неизвестные с травматическим оружием и топорами напали на мужчину, разбив окно автомобиля и выстрелив из пистолета. После нападения злоумышленники скрылись с места преступления.

