Неизвестные с пистолетами и топорами похитили 10 млн рублей у мужчины в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные в ходе разбойного нападения возле автосалона на юге Москвы отняли у мужчины 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на 29 километре МКАД. По словам собеседника агентства, неизвестные люди с травматическим оружием и топорами напали на мужчину, разбив окно автомобиля и выстрелив из пистолета. После нападения злоумышленники скрылись с места преступления.

В пресс-службе ГУ МВД России по столице уже подтвердили факт произошедшего. Полиция объявила план "Перехват" для розыска нападавших.

Ранее конфликт со стрельбой произошел в подмосковном Красногорске. Установлено, что четверо мужчин подрались на стоянке возле шиномонтажа, расположенной в проезде Островского.

В результате один из участников конфликта стал наносить удары битой двум местным жителям. Тогда один из них применил имеющийся у него на законных основаниях травматический пистолет. Всех четверых госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

