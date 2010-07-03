Напавшего на полицейского мужчину задержали в Мытищах

Фото: телеграм-канал "Силовики"

Задержан мужчина, напавший на сотрудника полиции при проверке документов в Мытищах, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе областного главка МВД.

Инцидент произошел в 13:30 на улице Благовещенской. Полицейские остановили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. При задержании он нанес одному из сотрудников удар в область лица неизвестным предметом.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Личность и мотивы устанавливаются. Полицейскому оказали медицинскую помощь на месте, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее на станции метро "Савеловская" неизвестный ранил ножом сотрудника полиции, пытавшегося остановить конфликт между двумя пьяными мужчинами.