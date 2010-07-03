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Москва 24

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Происшествия

09:08

Мужчина попал в реанимацию после нападения шеф-повара с ножом

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала подозреваемого в нападении на мужчину на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Гражданина 1991 года рождения, который работает грузчиком, доставили в столичную больницу с проникающим колото-резаным ранением груди в ночь на 4 декабря.

Утром следующего дня в квартире на улице Седова задержали гражданина, вступившего в конфликт с потерпевшим и ударившего его ножом. В МВД уточнили, что подозреваемый работает шеф-поваром.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.

По данным следствия, 3 декабря сотрудники ГИБДД во время патрулирования остановили пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. В момент составления административного протокола мужчина кухонным ножом ударил в шею полицейского.

Нападавший пытался скрыться, но был задержан. Пострадавшему сотруднику полиции оказали медицинскую помощь на месте, его жизни ничего не угрожает.

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