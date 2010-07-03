Эксперт связал высокую аварийность такси с низкими заработками водителей

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Руководитель Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов объяснил причины роста числа аварий с участием такси на российских дорогах. Об этом сообщает ИА "НСН".

По его словам, на показатели аварийности влияет падение квалификации водителей, неправильный подход к подбору персонала и слишком большая загруженность водителей. Почти все люди, которые хорошо знают эту профессию, уже из нее ушли, отметил эксперт.

Проблема чрезмерной утомляемости таксистов из-за переработок может быть решена только путем повышения их доходов. "Нужно сделать так, чтобы водитель мог зарабатывать. Пока в такси люди не смогут получать нормальные деньги, профессионалов там ждать не стоит", – заключил Смирнов.

Ранее глава организационно-аналитического управления ГИБДД Сергей Рыжов рассказал, что за одиннадцать месяцев текущего года число аварий с участием такси выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В Москве этот показатель вырос до 70%.

Накануне в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы выяснили, что аварии с участием такси чаще всего происходят в столице во вторник, понедельник и воскресенье.

