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Москва 24

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Общество

16:47

Эксперт связал высокую аварийность такси с низкими заработками водителей

общество транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Руководитель Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов объяснил причины роста числа аварий с участием такси на российских дорогах. Об этом сообщает ИА "НСН".

По его словам, на показатели аварийности влияет падение квалификации водителей, неправильный подход к подбору персонала и слишком большая загруженность водителей. Почти все люди, которые хорошо знают эту профессию, уже из нее ушли, отметил эксперт.

Проблема чрезмерной утомляемости таксистов из-за переработок может быть решена только путем повышения их доходов. "Нужно сделать так, чтобы водитель мог зарабатывать. Пока в такси люди не смогут получать нормальные деньги, профессионалов там ждать не стоит", – заключил Смирнов.

Ранее глава организационно-аналитического управления ГИБДД Сергей Рыжов рассказал, что за одиннадцать месяцев текущего года число аварий с участием такси выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В Москве этот показатель вырос до 70%.

Накануне в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы выяснили, что аварии с участием такси чаще всего происходят в столице во вторник, понедельник и воскресенье.

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