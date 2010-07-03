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Москва 24

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Общество

10:31

Роскачество проверило популярные приложения для заказа такси

общество транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Роскачества проверили 40 самых популярных среди россиян мобильных приложений для заказа такси в App Store и Google Play. Рекомендации к использованию получили 22 сервиса.

"Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в 4 балла, составляет 22 из 40. Все они рекомендуются Роскачеством к использованию. Отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения", – отметили в организации.

Приложения оценивали исходя из их функциональности, удобства использования и безопасности хранения данных клиентов. Шесть приложений были признаны лучшими по совокупности критериев: "Яндекс.Такси", Uber Russia, Gett для iOS, а также "Яндекс.Такси", "Ситимобил", Uber Russia на Android.

Шесть приложений получили минимальные баллы по итогам проверки уязвимости пользовательских данных. В пяти приложениях нет опции согласия на обработку и хранение персональных данных. Удалить аккаунт пользователи могут только в двух приложениях. При этом все проверенные приложения обеспечивают высокую безопасность передачи платежных данных.

Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказали, что аварии с участием такси чаще всего происходят в столице во вторник, понедельник и воскресенье.

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