Таксист в ТиНАО избил пассажира за громкий хлопок дверью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержали таксиста, избившего пассажира за то, что тот громко хлопнул дверью, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Потерпевший сел в машину такси у столичного торгового центра. Уже на месте прибытия в поселке Мосрентген между водителем и клиентом возник словесный конфликт.

В результате таксист нанес своему оппоненту удар ногой в живот и скрылся в неизвестном направлении. 46-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

В ходе розыска был задержан 31-летний москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что столичная полиция разыскивает таксиста по подозрению в попытке надругаться над одной из пассажирок. Для поиска водителя был введен план "Перехват".

Полиция также проверяет информацию о возможном надругательстве водителя над одной из своих пассажирок.