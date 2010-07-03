Таксист взял с иностранца более 25 тысяч рублей за поездку из аэропорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Таксист списал с карты пассажира 25,6 тысячи рублей за поездку из аэропорта Шереметьево в гостиницу, сообщает Агентство "Москва".

С заявлением в полицию обратился 56-летний гражданин Италии, остановившийся в гостинице в Скатертном переулке. По его словам, поездка должна была обойтись ему в 2,5 тысячи рублей.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Москве таксист взял с супружеской пары 14 тысяч рублей за поездку на три километра. 29-летняя жительница Воронежа вместе с 42-летним мужем, уроженцем Ниццы, поймали на Арбате такси и попросили подвести к отелю.