Супружеская пара отдала таксисту 14 тысяч рублей за поездку на 3 километра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Таксист в Москве взял с супружеской пары 14 тысяч рублей за поездку на 3 километра, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 19 ноября в полицию обратилась 29-летняя жительница Воронежа. Она рассказала, что вместе с 42-летним мужем, уроженцем Ниццы, поймали на Арбате машину такси и попросили подвести к отелю в Скатертном переулке.

Водитель привез пару на место и заявил, что по счетчику нужно оплатить 13 тысяч рублей. Женщина начала протестовать и говорить, что это слишком дорого, тогда таксист пригрозил не выпустить их из машины.

Супруг заявительницы отдал таксисту банковскую карту, и водитель списал с его счета 14 тысяч рублей, после чего разрешил пассажирам выйти. Женщина не стала писать заявление в полицию, объяснив, что уже улетает и сделает это в Воронеже.

Тем не менее московские полицейские проводят проверку.

Ранее жители ЮЗАО пожаловались на оккупировавших автобусную остановку таксистов. По их словам, водителям общественного транспорта приходится высаживать пассажиров почти на проезжей части.