Жители ЮЗАО пожаловались на оккупировавших автобусную остановку таксистов

Жители Теплого Стана пожаловались на оккупировавших автобусную остановку таксистов
Жители столичного района Теплый Стан жалуются, что таксисты оккупировали остановку и не дают подъехать автобусам, передает телеканал Москва 24.
По их словам, водителям общественного транспорта приходится высаживать пассажиров почти на проезжей части.
"Естественно мешают, но не они основная проблема. Наоборот, в непогоду, когда нет возможности дождаться автобуса, таксисты очень часто выручают. Если решится вопрос с транспортной развязкой на Калужском шоссе, то в них не будет надобности. Если будет нормальная транспортная доступность, услугами такси не будут пользоваться", – сказал один из пассажиров.
Специальная остановка для таксистов находится в 50 метрах от выхода из метро, но нелегалы парковаться тут не могут и занимают всю выделенную полосу. Так что автобусы вынуждены высаживать пассажиров прямо на проезжей части. Некоторые не могут даже подъехать к остановке.
Таксисты закрывают цифры госномера, чтобы спрятаться от камер. Однако для инспекторов Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) это явный признак того, что так называемые бомбилы ждут пассажиров.
Инспекторы МАДИ проверили у таксистов наличие лицензии, которой у стоявших в неположенном месте водителей не оказалось. Материалы отправят в полицию, там будут решать вопрос об ответственности за нелегальную перевозку пассажиров.
Летом в столичном департаменте транспорта рассказали о среднем чеке на поездку в такси за период с апреля по июнь 2019 года. По сравнению с январем-мартом сумма не изменилась – это 464 рубля. Вместе с тем в Дептрансе обратили внимание, что у некоторых основных агрегаторов и операторов цена стала ниже, у других же выросла.
В столичных аэропортах предлагают информировать пассажиров о средней стоимости поездки в такси до города. Общественники считают, что необходимо указывать рекомендованную цену на табло в терминалах, а также на привокзальной площади. Стоимость поездки, по их расчетам, не должна превышать 1 300 рублей.
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