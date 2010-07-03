Москва вошла в тройку городов с самым дорогим такси из аэропортов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва оказалась в числе российских городов с самыми высокими ценами на такси из аэропортов.

По оценкам экспертов, средняя стоимость поездки из Шереметьево в центр столицы составляет 1,4 тысячи рублей. Для сравнения: путь в центры городов из аэропортов Владивостока и Сочи обойдется в 1,5 тысячи рублей, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на данные одного из туристических сервисов.

Минимальная стоимость проезда из аэропорта в город отмечена в Минеральных Водах и Омске – 200 рублей.

Летом в столичном департаменте транспорта рассказали о среднем чеке на поездку в такси за период с апреля по июнь 2019 года. По сравнению с январем-мартом сумма не изменилась – это 464 рубля. Вместе с тем в Дептрансе обратили внимание, что у некоторых основных агрегаторов и операторов цена стала ниже, у других же выросла.

В столичных аэропортах предлагают информировать пассажиров о средней стоимости поездки в такси до города. Общественники считают, что необходимо указывать рекомендованную цену на табло в терминалах, а также на привокзальной площади. Стоимость поездки, по их расчетам, не должна превышать 1 300 рублей.

