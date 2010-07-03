Такси Москвы стало одним из лучших на рынке – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Сергей Собянин назвал такси в столице одним из лучших на рынке, сообщает Агентство "Москва".
"Вместо криминального рынка, на котором работало около 10 тысяч такси, сегодня в Москве один из самых лучших рынков такси, на котором работают только городские перевозчики – около 50 тысяч", – сказал мэр на церемонии открытия VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС.
Качество обслуживания сейчас он назвал "очень неплохим" и обратил внимание, что в этой сфере был сделан прорыв. В то же время Собянин добавил, что еще есть над чем работать.
Летом в столичном Дептрансе рассказали о среднем чеке на поездку в такси за период с апреля по июнь 2019 года. По сравнению с январем-мартом сумма не изменилась – это 464 рубля. Вместе с тем в Дептрансе обратили внимание, что у некоторых основных агрегаторов и операторов цена стала ниже, у других же выросла.
В 2023 году "Яндекс" планирует начать массовое использование беспилотных автомобилей для пассажирских перевозок в Москве. Тестирование прошло в июне. Беспилотники уже справляются с предсказуемой ситуацией.
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