Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:58

Мужчина обстрелял таксистов из газового пистолета в Москве

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения мужчины с газовым пистолетом на двух таксистов в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Инцидент произошел накануне днем. В полицию обратился таксист, который рассказал, что объезжал гостиницу в центре города. В это время к его машине подошел неизвестный и потребовал, чтобы он немедленно уезжал.

Таксист ответил, что не может уехать, поскольку движение по дороге было затруднено. Тогда мужчина выхватил газовый пистолет и несколько раз выстрелил в таксиста с близкого расстояния. Он также выстрелил в другого таксиста, который попытался вмешаться в конфликт.

В настоящее время полицейские задержали подозреваемого в нападении.

Ранее столичный таксист взял с француза 25 тысяч рублей за поездку в 26 километров. Иностранец рассказал сотрудникам полиции, что таксист списал через мобильный терминал слишком большую сумму с его банковской карты.

Француз решил доехать на такси из аэропорта Шереметьево в отель на Охотном Ряду. В аэропорту парижанин обсудил стоимость поездки с водителем такси. Они сошлись на 2,5 тысячи рублей. Однако по приезде водитель списал с карты иностранца 25 тысяч рублей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика