Мужчина обстрелял таксистов из газового пистолета в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения мужчины с газовым пистолетом на двух таксистов в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Инцидент произошел накануне днем. В полицию обратился таксист, который рассказал, что объезжал гостиницу в центре города. В это время к его машине подошел неизвестный и потребовал, чтобы он немедленно уезжал.

Таксист ответил, что не может уехать, поскольку движение по дороге было затруднено. Тогда мужчина выхватил газовый пистолет и несколько раз выстрелил в таксиста с близкого расстояния. Он также выстрелил в другого таксиста, который попытался вмешаться в конфликт.

В настоящее время полицейские задержали подозреваемого в нападении.

Ранее столичный таксист взял с француза 25 тысяч рублей за поездку в 26 километров. Иностранец рассказал сотрудникам полиции, что таксист списал через мобильный терминал слишком большую сумму с его банковской карты.

Француз решил доехать на такси из аэропорта Шереметьево в отель на Охотном Ряду. В аэропорту парижанин обсудил стоимость поездки с водителем такси. Они сошлись на 2,5 тысячи рублей. Однако по приезде водитель списал с карты иностранца 25 тысяч рублей.

