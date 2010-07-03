Петербуржец отказался платить за проезд и распылил газ в 62-летнего кондуктора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажир автобуса в Санкт-Петербурге отказался оплатить проезд и распылил газ в лицо кондуктору. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу петербургского МВД.

62-летний кондуктор рейсового автобуса обратился в полицию Невского района Петербурга вечером 22 октября. Он рассказал, что около 22:20 один из пассажиров напал на него с предметом, похожим на газовый пистолет, и начал угрожать.

По словам пострадавшего, конфликт между ними произошел из-за того, что мужчина отказался оплатить билет. После нападения неизвестный скрылся, а кондуктор обратился к медикам.

Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника через 20 минут после произошедшего. Им оказался 52-летний нетрезвый житель района Купчино, у мужчины изъяли газовый пистолет.

Полиция составила административный протокол о появлении в общественном месте в нетрезвом виде (статья 20.21 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Краснопресненской набережной в Москве был задержан 52-летний водитель такси, его подозревают в нападении на пассажира. В ходе конфликта он ранил 32-летнего москвича ножом и высадил его из машины. Уголовное разбирательство продолжается.