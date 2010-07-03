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Происшествия

17:48

Мосгорсуд рассмотрит дело участников банды, обвиняемых в разбое и убийствах

происшествия суды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прокуратура направила в Мосгорсуд уголовное дело в отношении участников банды, обвиняемых в вооруженных нападениях и убийствах граждан, сообщает Агентство "Москва".

Четверым жителям столичного региона в возрасте от 36 до 45 лет предъявлено обвинение в участии в устойчивой вооруженной группировке, незаконном ношении и хранении оружия, убийстве двух и более лиц, и разбое, совершенных организованной группой.

Как полагает следствие, с 2007 по 2011 годы обвиняемые в Москве совершали разбойные нападения, убив девять человек и похитив имущество на сумму более 16 миллионов рублей.

Деятельность банды пресекли весной 2012 года, когда было задержано большинство ее участников. У них нашли семь пистолетов, два обреза, три гранаты, порох и более 230 патронов.

Ранее Мосгорсуд приговорил двоих к длительным срокам лишения свободы, а организатора – к пожизненному лишению свободы. В отношении еще троих членов банды уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.

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