Банда убийцы Михаила Круга оказалась причастна к гибели 30 человек

14:47
14:47
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Фото: СК РФ
Преступная группировка "Тверские волки", в которую входил убийца певца Михаила Круга, причастна к убийствам 30 человек.
"На банде порядка 30 трупов, есть и двойные, и тройные, и четверные убийства. Кроме совершения заказных убийств, устраняли членов банды, тех, кто "забелился", – цитирует РИА Новости представителя уголовного розыска УМВД по Тверской области.
По данным открытых источников, члены ОПГ "Тверские волки" занимались вымогательством и рэкетом тверских бизнесменов. Они контролировали автозаправки и торговые точки, находившиеся на тверском участке трассы Москва – Санкт-Петербург. Также им платили владельцы игорного бизнеса, строительных, лесоперерабатывающих и алкогольных компаний, сутенеры, подпольные торговцы ювелирными изделиями, антиквариатом и иконами.
Накануне стало известно, что раскрыто одно из самых громких преступлений в современной России. Следователям удалось в мельчайших подробностях установить всю картину убийства Михаила Круга, совершенного в Твери 17 лет назад. Тогда в дом знаменитого певца проникли участники банды "Тверские волки" – Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Последний, по версии следствия, и застрелил шансонье.
Однако в изначальный план преступников убийство не входило. Они собирались украсть антиквариат и другие ценные вещи. Предполагалось, что "волки" вдруг "найдут" похищенное, а Михаил Круг останется им должен, потом будет выплачивать часть гонораров. Но в тот вечер певец неожиданно вернулся домой раньше времени.
Сам Веселов был убит менее чем через год после трагедии в доме Круга, другой член банды был преданным фанатом шансонье и таким образом решил отомстить за смерть кумира. Новые факты в деле раскрыл Александр Агеев, отбывающий пожизненное наказание в колонии. Ранее он отрицал свое участие в "деле Круга".
Веселов перед смертью успел рассказать о преступлении близким, он говорил, что боится мести.
"Есть ряд свидетелей, с которыми успел пообщаться Веселов перед своей кончиной. Он выражал озабоченность, что ему могут отомстить за убийство Круга. Лично Веселов успел перед смертью рассказать самым близким подробности об обстоятельствах данного преступления", – рассказал журналистам глава отдела по расследованию особо важных дел тверского управления СК РФ Шихбала Амирсеидов.
Он также сообщил, что следователи нашли ТТ, из которого, предположительно, убили Круга.
Раскрыто убийство Михаила Круга
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