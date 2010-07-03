Банда убийцы Михаила Круга оказалась причастна к гибели 30 человек

Фото: СК РФ

Преступная группировка "Тверские волки", в которую входил убийца певца Михаила Круга, причастна к убийствам 30 человек.

"На банде порядка 30 трупов, есть и двойные, и тройные, и четверные убийства. Кроме совершения заказных убийств, устраняли членов банды, тех, кто "забелился", – цитирует РИА Новости представителя уголовного розыска УМВД по Тверской области.

По данным открытых источников, члены ОПГ "Тверские волки" занимались вымогательством и рэкетом тверских бизнесменов. Они контролировали автозаправки и торговые точки, находившиеся на тверском участке трассы Москва – Санкт-Петербург. Также им платили владельцы игорного бизнеса, строительных, лесоперерабатывающих и алкогольных компаний, сутенеры, подпольные торговцы ювелирными изделиями, антиквариатом и иконами.

Накануне стало известно, что раскрыто одно из самых громких преступлений в современной России. Следователям удалось в мельчайших подробностях установить всю картину убийства Михаила Круга, совершенного в Твери 17 лет назад. Тогда в дом знаменитого певца проникли участники банды "Тверские волки" – Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Последний, по версии следствия, и застрелил шансонье.

Однако в изначальный план преступников убийство не входило. Они собирались украсть антиквариат и другие ценные вещи. Предполагалось, что "волки" вдруг "найдут" похищенное, а Михаил Круг останется им должен, потом будет выплачивать часть гонораров. Но в тот вечер певец неожиданно вернулся домой раньше времени.

Сам Веселов был убит менее чем через год после трагедии в доме Круга, другой член банды был преданным фанатом шансонье и таким образом решил отомстить за смерть кумира. Новые факты в деле раскрыл Александр Агеев, отбывающий пожизненное наказание в колонии. Ранее он отрицал свое участие в "деле Круга".

Веселов перед смертью успел рассказать о преступлении близким, он говорил, что боится мести.

"Есть ряд свидетелей, с которыми успел пообщаться Веселов перед своей кончиной. Он выражал озабоченность, что ему могут отомстить за убийство Круга. Лично Веселов успел перед смертью рассказать самым близким подробности об обстоятельствах данного преступления", – рассказал журналистам глава отдела по расследованию особо важных дел тверского управления СК РФ Шихбала Амирсеидов.

Он также сообщил, что следователи нашли ТТ, из которого, предположительно, убили Круга.

