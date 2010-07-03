На месте убийства Михаила Круга провели следственный эксперимент

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Правоохранительные органы побывали на месте, где в 2002 году был застрелен Михаил Круг. Сотрудники СК провели следственный эсперимент в доме певца в Твери. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова сестры шансонье Ольги Медведевой.

"Проводился следственный эксперимент. Приезжали сотрудники Следственного комитета, привозили подозреваемого", – сказала Медведева.

Она добавила, что на время проведения оперативного мероприятия ее попросили выйти из дома и забрать лишние вещи.

Михаил Круг был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года в собственном доме в Твери. По одной из версий следствия, произошло спланированное ограбление. Певцу было 40 лет.

Наибольшую известность шансонье принесла песня "Владимирский централ".

Ранее исполнитель Трофим поделился впечатлениями от посещения Владимирского Централа. Певец отметил, что встретил там трех криминальных авторитетов.