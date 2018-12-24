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13:25

Певец Трофим поделился впечатлениями от авторитетов Владимирского Централа

культура

13:25

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Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Певец Трофим рассказал, как когда-то ездил в российскую тюрьму для особо опасных преступников Владимирский Централ. Он поделился, что испытывал в тот момент смешанные чувства, передает "Мир 24".

По словам артиста, ему было "страшновато". Музыкантов перед концертом водили в эту тюрьму и показывали, что она из себя представляет. Трофим отметил, что там было трое криминальных авторитетов.

"Камеру открыл старший смены, а там сидят эти трое. И один из них на вид как кандидат наук. Маленький, в очочках. Я говорю: "Господи, а этого-то за что?". А мне отвечают: "Этот из всех самый страшный, его все боятся". Один из авторитетов подарил мне картину. Там надпись: "От Васьки Изюма Трофиму с уважухой", – рассказал артист.

Владимирский Централ – российская тюрьма для особо опасных преступников во Владимире. Основана в конце XVIII века. Получила особую известность благодаря хиту "Владимирский Централ" легенды русского шансона Михаила Круга.

культура

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