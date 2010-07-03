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Происшествия

13:27

Суд арестовал обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

суды происшествия криминал

Фото: vk.com/justmedia_news

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал двоих мужчин и женщину, обвиняемых по подозрению в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной из-за автомобиля. Обвиняемые останутся под стражей до 11 декабря, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что по делу об убийстве жительницы Екатеринбурга проходят Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова. Им вменяют совершение преступлений по статьям "Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем" и "Разбой".

Менеджер по продажам Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, после того как отправилась показывать свой Audi Q5 потенциальному покупателю. В поисках участвовали полицейские и волонтеры. Тело погибшей девушки обнаружили 15 октября в Орджоникдзевском районе Екатеринбурга, а ее машину нашли в Челябинске.

В тот же день СК сообщил о задержании в Челябинске троих подозреваемых. Следователи опубликовали видеозапись с места убийства. На допросе один из задержанных заявил, что он и его сообщники с самого начала планировали убить девушку, чтобы завладеть ее машиной.

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