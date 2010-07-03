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Происшествия

17:38

Три человека задержаны по делу об убийстве девушки на Урале

происшествия криминал

Фото: соцсети

Троих человек задержали по подозрению в убийстве жительницы Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемые были установлены и задержаны в Челябинске. Ими оказались безработные местные жители: двое мужчин 1977 и 1990 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения.

По мнению следователей, девушку из Екатеринбурга убили, чтобы забрать себе ее автомобиль. В ближайшее время задержанным должны предъявить обвинение. Сотрудники ведомства также проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям, в том числе совершенным в других регионах страны.

Как рассказали в СК, вечером 10 октября жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина уехала с работы, чтобы продать свою машину. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

Ранее СМИ сообщили, что Ксению Каторгину, пропавшую после попытки продажи автомобиля в Екатеринбурге, нашли мертвой. Отмечалось, что подозреваемыми по делу проходят двое цыган и уроженец Таджикистана. По данным СМИ, после убийства злоумышленники попытались перепродать машину, так как соучастница преступления оказалась похожей на убитую.

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